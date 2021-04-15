18 млрд тенге штрафов заплатили казахстанские водители в 2020 году
«При поддержке Всемирного банка внедряется информационная «Система по управлению дорожными активами», которая на основании детального инструментального обследования дорог прогнозирует необходимые объемы инвестиций для ремонтно-восстановительных работ. Для оказания экстренной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) функционируют 40 трассовых медико-спасательных пунктов Министерства по чрезвычайным ситуациям», - написал Аскар Мамин в своем ответе.
По информации Министерства здравоохранения, в 28 районных больницах организованы межрайонные травматологические отделения, которые дислоцированы на автомагистралях с большим потоком транспортных средств.
«В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» продолжается работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы, а также дальнейшей модернизации оборудования действующих центров оперативного управления органов внутренних дел. На дорогах страны установлено 13,2 тыс. автоматических камер фиксации нарушений Правил дорожного движения, которыми только в 2020 году выявлено 3,6 млн нарушений, в бюджет государства в виде штрафов поступило 18 млрд тенге», - заключил Премьер.