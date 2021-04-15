18 млрд тенге штрафов заплатили казахстанские водители в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно обеспечения безопасности на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке Всемирного банка внедряется информационная «Система по управлению дорожными активами», которая на основании детального инструментального обследования дорог прогнозирует необходимые объемы инвестиций для ремонтно-восстановительных работ. Для оказания экстренной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) функционируют 40 трассовых медико-спасательных пунктов Министерства по чрезвычайным ситуациям», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

По информации Министерства здравоохранения, в 28 районных больницах организованы межрайонные травматологические отделения, которые дислоцированы на автомагистралях с большим потоком транспортных средств.

«В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» продолжается работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы, а также дальнейшей модернизации оборудования действующих центров оперативного управления органов внутренних дел. На дорогах страны установлено 13,2 тыс. автоматических камер фиксации нарушений Правил дорожного движения, которыми только в 2020 году выявлено 3,6 млн нарушений, в бюджет государства в виде штрафов поступило 18 млрд тенге», - заключил Премьер.