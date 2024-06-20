РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:50, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    18 млн жителей Эквадора остались без света

    18 млн жителей Эквадора остались без света
    Фото из соцсетей

    Массовые перебои с электроснабжением произошли на всей территории Эквадора из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в среду сообщил министр транспорта и общественных работ Роберто Луке, передает агентство Кazinform со ссылкой на ТАСС.

    Согласно отчету национального оператора электросетей, на линии электропередачи наблюдается сбой, который вызвал каскадное отключение, из-за чего в стране нет снабжения электроэнергией. Власти работают над устранением проблемы, - написал министр на своей странице в X.

    18 млн жителей Эквадора остались без света
    Фото из соцсетей

    Восстановительные работы заняли примерно 4 часа. Позже стало известно о том, что электроснабжение в Эквадоре было восстановлено на 95%.

    По данным газеты El Universo, сообщения об отключении электроэнергии стали приходить из разных городов Эквадора в среду после 15:00 по местному времени (20:00 по времени Астаны). В Кито из-за неработающих светофоров произошел дорожный коллапс. В стране наблюдались перебои с интернетом.

    Эквадор уже несколько месяцев переживает энергетический кризис из-за массовой остановки ГЭС по всей стране на фоне рекордной засухи, а также из-за приостановки поставок электроэнергии из соседней Колумбии.

    20 апреля президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о введении режима чрезвычайного положения.

     

     

    Теги:
    Электроэнергия Происшествия Эквадор Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!