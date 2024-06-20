18 млн жителей Эквадора остались без света

Массовые перебои с электроснабжением произошли на всей территории Эквадора из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в среду сообщил министр транспорта и общественных работ Роберто Луке, передает агентство Кazinform со ссылкой на ТАСС.

- Согласно отчету национального оператора электросетей, на линии электропередачи наблюдается сбой, который вызвал каскадное отключение, из-за чего в стране нет снабжения электроэнергией. Власти работают над устранением проблемы, - написал министр на своей странице в X.

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Восстановительные работы заняли примерно 4 часа. Позже стало известно о том, что электроснабжение в Эквадоре было восстановлено на 95%.

По данным газеты El Universo, сообщения об отключении электроэнергии стали приходить из разных городов Эквадора в среду после 15:00 по местному времени (20:00 по времени Астаны). В Кито из-за неработающих светофоров произошел дорожный коллапс. В стране наблюдались перебои с интернетом.

Эквадор уже несколько месяцев переживает энергетический кризис из-за массовой остановки ГЭС по всей стране на фоне рекордной засухи, а также из-за приостановки поставок электроэнергии из соседней Колумбии.

20 апреля президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о введении режима чрезвычайного положения.