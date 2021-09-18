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18 миллионов доз вакцины использовано в Узбекистане с начала прививочной кампании

Автор:  
Мадибек Джанибеков
18 Сентября 2021, 13:00
18 миллионов доз вакцины использовано в Узбекистане с начала прививочной кампании

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане использовано более 18 миллионов доз вакцины от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава Республики Узбекистан, на сегодняшний день в стране использовано 18 082 373 дозы вакцины. При этом первую дозу получили 10 334 108 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентами вакцины соответственно привились 5 745 222 и 2 003 043 узбекистанца. Полный курс вакцинации прошли 3 596 143 узбекистанца.

Среди регионов страны лидируют Ферганская и Наманганская области, в которых число вакцинированных превысило 2 миллиона человек.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и американская Moderna. В республике 3 августа принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


Узбекистан   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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