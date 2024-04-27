18 медалей выиграли казахстанские боксеры до старта молодежного чемпионата Азии

Казахстанские боксеры гарантировали себе 18 медалей еще до старта молодежного чемпионата Азии-2024 в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

У мужчин на молодежном турнире выступление сразу с полуфинала начнет Жуматай Нуркелди (+92 кг), у женщин — Анель Абдрасилова (48 кг), Елянур Турганова (50 кг), Аяжан Сыдык (54 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жангабаева (63 кг), Улдана Таубай (66 кг), Мария Сидоренко (70 кг), Шугыла Налибай (75 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг). Они обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

Панар Сейтханкызы (81+ кг) и вовсе стартует с финала — она проведет на континентальном первенстве всего один поединок — и сразу за «золото».

У женщин среди боксеров до 22 лет с полуфинала стартуют семь спортсменок: Анита Адишева (52 кг), Анар Турсынбек (63 кг), Акнар Ишанова (66 кг), Жасмин Кизатова (70 кг), Анастасия Баязитова (75 кг), Диана Магауяева (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).