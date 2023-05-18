18 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1936) родился- поэт, тюрколог, киносценарист, постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО.

Уроженец г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет, инженер-геолог, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького.

Трудовая деятельность: заведующий отделом поэзии журнала «Простор», сценарист, главный редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм», секретарь Союза писателей Казахстана, первый секретарь правления Союза писателей Казахстана, председатель Государственного комитета Казахской ССР по кинематографии, первый секретарь правления Союза писателей Казахстана, секретарь Союза писателей СССР; член Комитета Верховного Совета РК по экологии и природопользованию, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Итальянской Республике, Греческой Республике, Республике Мальта по совместительству; возглавлял Международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск»; был сопредседателем, председателем, почетным председателем партии «Народный конгресс Казахстана», заместителем председателя Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО. С апреля 2002 года - член наблюдательного совета Евразийской партии России. Был депутатом Верховного Совета РК X и XIII созывов, депутатом Верховного Совета СССР XI созыва, народным депутатом СССР (1989-1991 годы).

Награжден орденами «Отан», «Барыс» I ст., Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, лауреат Государственной премии Казахской ССР и премии Ленинского комсомола Казахстана, «Қазақстанның Еңбек Ерi».

назад (1957) родился- заслуженный работник Министерства внутренних дел, генерал-полковник полиции.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1979).

Трудовая деятельность: следователь, старший следователь, начальник следственного отделения, заместитель начальника Илийского РОВД (1979-1988); заместитель начальника отдела ООП управления внутренних дел Алма-Атинского облисполкома (1988-1989); начальник Капчагайского ГОВД (1989-1992); начальник управления криминальной милиции, первый заместитель начальника управления внутренних дел Алматинской области (1992-1997); начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК (03.1997-07.1997); начальник ГУВД г. Алматы (1997-2003); начальник ГУВД Алматинской области (2003-2005); вице-министр внутренних дел РК (2005-2009); начальник департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (2009-2011); министр внутренних дел РК (2011-2019); помощник Президента - секретарь Совета безопасности Казахстана (2019-2020); начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан (2020-2021).

Награжден орденом «Даңқ» II, I ст. (2005, 2014); медалями «Астана», «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарынын ардагері», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»; нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД»; Почетными грамотами управления внутренних дел (1981, 1982), Министерства внутренних дел Республики Казахстан РК «За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей» (1997, 1998).

назад (1957) родился- митрополит Астанайский и Казахстанский, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Уроженец г. Кирова (РФ). Окончил Ленинградскую духовную семинарию по первому разряду; Московскую духовную академию; Санкт-Петербургский юридический университет. Обучался в Ленинградской духовной академии.

5 марта 2010 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным Синодом Русской православной церкви назначен архиепископом Астанайским и Алматинским. Решением Священного Синода от 26 июля 2010 года в связи с юридическим оформлением Митрополичьего округа в РК титул был изменен на «Астанайский и Казахстанский».

28 июля 2010 года за Божественной литургией в Киево-Печорской лавре, Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.

назад (1962-2015) родился- казахстанский и российский эстрадный певец, композитор.

Родился в г. Кызылорде. Посещал музыкальный кружок, а после школы поступил в Ленинградский институт культуры. Но через пару лет перешёл в Алматинскую консерваторию им. Курмангазы Сагырбаева, чтобы заниматься по классу саксофона.

В 1982 году, как саксофонист, вошёл в новый состав группы «Арай» - аккомпанирующего ансамбля заслуженной артистки Казахской ССР Розы Рымбаевой. Шукенов показывает себя виртуозом альт- и тенор-саксофона. В 1985 году он окончил консерваторию и показал свои певческие способности. Группа почувствовала себя тесно в старых рамках, и в 1987 году они ушли от Рымбаевой в свободное плавание под названием «Алма-Ата». Через год выпустили на фирме «Мелодия» свой первый альбом «Путь без остановок» (все 8 песен, две - на казахском, спел Шукенов), поменяли название на «Алма-Ата Студио», а Батыр стал фронтменом группы.

В 1989 году они сочинили свой первый всесоюзный хит «Джулия». С группой познакомилась Алла Пугачёва и пригласила их в свой Театр песни. После участия в её «Рождественских встречах» группу «А'Студио» узнала вся страна. Последовали бесконечные гастроли, записи пластинок, новые песни в колоритном исполнении Батыра. Группа уже давно считается российской, так как в основном базируется в Москве. Но через 11 лет Батыр решил начать сольную карьеру и покинул группу. Он заключил контракт с REAL Records, начал сотрудничать с Павлом Есениным, выпустил клип на песню «Душа». Но вскоре из-за «пустякового конфликта сотрудничество расстроилось, и материал не увидел свет». Певец вернулся в Казахстан.

В 2002 году Батырхан Шукенов записал свой первый сольный альбом «Отан ана» («Родина мать») на казахском языке. В 2007 году выпустил DVD «Батыр Live» с концертным выступлением во Дворце Республики и клипами.

С 2007 года - советник Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по культуре. 20 ноября 2009 года Батырхан Шукенов номинирован послом доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане. А спустя год, 20 ноября 2010 года, вошёл в состав Почётного бального комитета Благотворительного бала в Алматы в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ от Казахстана.

Участие в популярном российском проекте «Один в один» стало новым витком популярности Батыра в российском шоу-бизнесе. В самый разгар шоу всех потрясла страшная трагедия: в ночь на 29 апреля Батырхан Шукенов умер в Москве. По предварительной версии, смерть основателя группы «А-студио» наступила в результате инфаркта. Батырхан Шукенов похоронен в Алматы.

назад (1981) родился- Министр науки и высшего образования Республики Казахстан.

Родился в г. Семипалатинске. Окончил колледж Маршаллтаун (США); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, юрист (2004); магистратуру Университета La Sapienza (Италия), магистр геополитики и международной безопасности.

Трудовая деятельность: помощник в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, консультант информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США) (2000-2002); преподаватель ЕНУ, исполнительный директор конгресса молодежи Казахстана, директор ТОО «Art-Motion» (2002-2006); менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО «ФУР «Қазына» (2006-2008); заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации Президента РК (2008); доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при Президенте РК (2008); исполнительный директор, директор департамента кадровой работы и управления персоналом АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (2008-2009); директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК (2009-2010); президент АО «Центр международных программ» (2010-2013); директор Института общественной политики партии «Nur Otan» (с 2013 года); управляющий директор Международного финансового центра «Астана» (2016-2017); консультант National Geographic Kazakhstan (с 2017 года); руководитель образовательных проектов BTSDigital (с 2018 года); депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (02.2022-06.2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшiн», «20 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», юбилейными медалями к 15-летию юридического факультета-Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, «Құрмет белгісі» к 20-летию Казахского гуманитарно-юридического университета, к 20-летию международного фонда KATEV. Имеет Благодарственные письма Президента РК, Премьер-Министра РК, первого заместителя председателя партии «Нур Отан», секретаря образования и культурных связей США.