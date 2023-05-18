18 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День тюркской письменности в Казахстане

В 2014 году 18 мая было объявлено и утверждено Постановлением Правительства как День тюркской письменности. Причина выбора этой даты в том, что именно 18 мая в столицу РК из Монголии была доставлена копия каменной плиты Культегина с древними тюркскими надписями. Древняя тюркская письменность называется рунической или клинописью. Много памятников древней тюркской письменности обнаружено на территории Центральной Азии. Самые известные из них - найденные в Северной Монголии на берегах рек Орхон, Селенга, Толы. Рунические надписи посвящены известным тюркским правителям Бильге кагану, Культегину, Тоныкоку. Впервые памятники древней тюркской письменности были найдены в пойме Енисея в 20-е годы XVIII века немецким ученым Д. Мессешмидтом и сопровождавшим его пленным шведским офицером И. Страленбергом.

Международный день музеев

Объявлен в 1978 году решением ХII Генеральной Ассамблеи Международного совета музеев (англ. International Council of Museums, сокр. ICOM). Ежегодно отмечается более чем в 150 странах мира. В музеях проходит День открытых дверей, когда все желающие могут бесплатно посетить все выставки и экспозиции. В Казахстане насчитывается порядка 150 музеев.

Всемирный день вакцины против СПИДа

18 мая 1997 года президент США Билл Клинтон произнес речь перед выпускниками Государственного университета Моргана в Балтиморе. В своей речи он призывал устанавливать новые цели в эпоху науки и технологии. В числе этих целей он назвал разработку вакцины против СПИДа, заявив, что только по-настоящему эффективная вакцина против ВИЧ может в конечном итоге уничтожить угрозу СПИДа.

Впервые Всемирный день вакцины против СПИДа отмечали год спустя в 1998 году.

День памяти жертв депортации народов Крыма

18 мая 1944 года по незаконным обвинениям органами власти СССР началась депортация из Крыма татар, а также немцев, армян, болгар, греков. Более 200 тысяч крымских татар было выслано в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Сибирь.

СОБЫТИЯ

В 1992 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша совершил первый официальный визит в США.

В 1996 году Президент Республики Казахстан вручил поэту Олжасу Омарулы Сулейменову удостоверение и нагрудный знак народного писателя Казахстана.

В 2001 году в Астане, в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, в рамках национальной акции «Эстафета веков» прошла международная научно-теоретическая конференция «Древнетюркская цивилизация: памятники письменности», в соответствии с решениями которой учреждена ежегодная премия им. Л.Н. Гумилева с золотой медалью. Премия присуждается на конкурсной основе за выдающиеся достижения в области евразийских исследований, получивших признание научной общественности.

В 2011 году в Шымкенте торжественно открыли площадь государственных символов, на которой были установлены выполненные из гранита Герб РК, Декларация независимости и карта страны.

В 2011 году в одном из экономических, культурных, туристических центров в Болгарии - городе Пловдиве - состоялась официальная церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан, ставшего информационным центром для болгарских граждан, интересующихся современным Казахстаном, и свидетельствует о развитии сотрудничества двух стран.

В 2012 году в местности Нурата Навоиской области Узбекистана официально был открыт мавзолей Айтеке-би, являющийся ярким знаком и светлым символом родственных и дружественных отношений братских народов, казахов и узбеков. В данном комплексе имеется гостиница для гостей, молельное место и музей.

В 2012 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге с измененным дизайном образца 2012 года.

Банкнота изготовлена на бумаге размером 149х79 мм. Лицевая сторона: преобладающий цвет сине-фиолетовый, а изображения - вертикальные. Основные изображения: монумент «Қазақ Елi» с правой стороны банкноты и изображения летящих голубей посередине внизу. Оборотная сторона: преобладающий цвет сине-фиолетовый, а изображения - горизонтальные. Основное изображение - резиденция Президента РК Акорда, на заднем плане - очертания контура карты Казахстана.

В 2015 году Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати (ТарГУ) вошел в Евразийскую ассоциацию, объединяющую 130 университетов стран СНГ.

Решение о приёме жамбылского вуза в состав ассоциации было принято на XIII съезде Евразийской ассоциации, состоявшемся в Санкт-Петербурге с участием ректоров и представителей университетов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

В 2015 году Елена Безрукова (Мусиенко) стала первым казахстанским писателем, принявшим участие в Лондонской книжной ярмарке (London Book Fair-2015).

Главным аспектом участия в данной ярмарке стала презентация книги Е. Безруковой и В. Тихомировой «Проективная графика, Первый альбом», проведенная в рамках «London Book Fair-2015». Книга была издана в 2014 году в Лондоне британским издательским домом «Hertfordshire Press».

В 2016 году Президент Казахстана за особый вклад в развитие отечественной литературы, а также активную общественную деятельность, направленную на укрепление мира и гражданского согласия, поэту, общественному деятелю Сулейменову Олжасу Омаровичу вручил золотую звезду «Қазақстанның Еңбек Ері».

В 2017 году Президент Казахстана присвоил актеру, режиссеру театра и кино Асанали Ашимову звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

В 2020 году песня всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена «We Are One», посвященная борьбе с коронавирусом, стала обладательницей̆ золотой̆ сертификации на китайской музыкальной платформе QQ Music.

Авторы композиции «We Are One» («Мы едины») - Gao Shang/Shang Yang (слова) и Dong Nan/Tang Yi (музыка).

В 2020 году набрав 7,5 очков, международный мастер из Казахстана Жансая Абдумалик вошла в тройку лидеров онлайн-турнира по блиц-шахматам FIDE Online Steinitz Memorial 2020, посвященного памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.

В 2021 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Олжаса Сулейменова орденом «Şərəf» за вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном.

В 2021 году состоялось официальное открытие Генерального консульства Республики Казахстан в городе Страсбург (Франция). С учетом уникальности региона, воплотившего всю историю государственного, экономического и культурного становления не только Франции, но и всей Европы, перед Генконсульством стоят задачи по защите интересов граждан Казахстана, предоставления консульско-правовых услуг, продвижения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

В 2022 году Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI.

Новая монета Street art. BATYR BEINESI объединит в себе сразу две идейные линии - современное искусство и увековечивание памяти Батырхана Шукенова. Это первый коллаборационный монетный проект НБК в поддержку современного молодежного искусства.

В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта - граффити команды REPAS «Стена Батыра». По инициативе авторов право на его использование в дизайне монеты было предоставлено НБК на безвозмездной основе.