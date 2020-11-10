18 машин скорой помощи получили медики в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау медики получили 18 машин скорой помощи. Ключи от новых машин на площади Бейбарыса медикам вручил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау медики получили 18 машин скорой помощи. Ключи от новых машин на площади Бейбарыса медикам вручил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До сегодняшнего дня в регионе работали 75 машин скорой помощи. Теперь их ряды пополнились 18 новыми автомобилями. Благодаря этому уровень обеспеченности скорой медицинской помощи автомобилями в области достиг 100 процентов», - сообщил Махамбет Досмухамбетов.

Современные автомобили оснащены необходимым оборудованием для оказания первой помощи пациентам. Машины скорой медицинской помощи были приобретены за счет «БРК-Лизинг». Восемь автомобилей направят в районные лечебные учреждения, 10 автомобилей будут обслуживать горожан.

«В настоящее время всего в области имеется 93 машины скорой медицинской помощи, 46 из них были приобретены в этом году. В следующем году за счет средств республиканского бюджета планируется дополнительно приобрести еще 60 единиц автотранспорта»,- сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.



