18-летнюю жительницу Кокшетау нашли повешенной на территории школы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау найдено тело 18-летней девушки в повешенном состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.



«20 июля в 9 часов 50 минут на спецлинию 102 поступило телефонное сообщение о том, что на территории средней школы №16 по улице Ауельбекова, 177 обнаружено тело девушки в повешенном состоянии. На место был осуществлён выезд следственно-оперативной группы УП г. Кокшетау. Установлена личность девушки, это жительница Кокшетау, 18.09.2004 г.р. По данному факту начато досудебное производство по ст 105 ч.1 УК РК (Доведение до самоубийства)», - говорится в сообщении ДП.

Назначена экспертиза, проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.