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18-летнюю девушку насмерть сбили в Алматинской области

15 Октября 2018 18:00 209
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18-летнюю девушку насмерть сбили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Карабулак Ескельдинского района Алматинской области произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход - 18-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт подтвердили в областном департаменте внутренних дел.

«Факт зарегистрирован в селе Карабулак. Сейчас по факту наезда на пешехода (молодая девушка, 2000 года рождения) проводится досудебное расследование, которое поручено сотрудникам областного управления дознания», - отметили в пресс-службе ведомства.

Дополнительные сведения пока не уточняются.

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Ключевые слова: Алматинская область, ДТП,
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Автор:

Хасан Еспанов

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