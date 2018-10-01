18-летнюю девушку насмерть сбили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Карабулак Ескельдинского района Алматинской области произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход - 18-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт подтвердили в областном департаменте внутренних дел.



«Факт зарегистрирован в селе Карабулак. Сейчас по факту наезда на пешехода (молодая девушка, 2000 года рождения) проводится досудебное расследование, которое поручено сотрудникам областного управления дознания», - отметили в пресс-службе ведомства.



Дополнительные сведения пока не уточняются.