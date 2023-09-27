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    09:52, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    18-летняя теннисистка из Казахстана совершила впечатляющий рывок в рейтинге WTA

    Аружан Сагандыкова
    Фото: Sports.kz.

    Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова улучшила свое положение в обновленном рейтинге WTA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    18-летняя казахстанка по итогам прошлой недели взлетела в рейтинге на 76 позиций и теперь занимает 746-е место. Отметим, за месяц Сагандыковой удалось подняться на 310 позиций — недавно она занимала 1056-е место.

    Положение в рейтинге WTA улучшила вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева — она поднялась с 81-го места на 73-е. Также в одиночном разряде поднялась еще одна казахстанская теннисистка — Жанель Рустемова (1381-е место; +8 позиций).

    Что касается лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, то она осталась на пятой строчке.

    Теги:
    Спорт Теннис
    Автор
    Ринат Дусумов
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