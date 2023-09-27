18-летняя теннисистка из Казахстана совершила впечатляющий рывок в рейтинге WTA

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова улучшила свое положение в обновленном рейтинге WTA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

18-летняя казахстанка по итогам прошлой недели взлетела в рейтинге на 76 позиций и теперь занимает 746-е место. Отметим, за месяц Сагандыковой удалось подняться на 310 позиций — недавно она занимала 1056-е место.

Положение в рейтинге WTA улучшила вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева — она поднялась с 81-го места на 73-е. Также в одиночном разряде поднялась еще одна казахстанская теннисистка — Жанель Рустемова (1381-е место; +8 позиций).

Что касается лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, то она осталась на пятой строчке.