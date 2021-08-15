+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 16 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара

15 Августа 2021 16:59
Поделиться:
18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара. Медики оказывают помощь пострадавшей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Новости по теме
Землетрясение ощутили жители Алматинской области
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити Спасатели извлекли мужчину из искореженного  автомобиля в ВКО

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, в Семее по проспекту Шакарима около полулни произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже.

На момент прибытия пожарных подразделений в жилом помещении было сильное задымление.
Спасатели сразу же развернули автолестницу, чтобы эвакуировать оставшуюся в квартире девушку. Однако она запаниковала и выпрыгнула с балкона.

Врачи транспортировали пострадавшую 2003 года рождения в карете скорой помощи.
Огнеборцами ликвидирован пожар на общей площади 6 кв.м. Звеном газодымозащитной службы произведена разведка на наличие в квартире других жильцов. Никого не было обнаружено.
По причине пожара отрабатывается версия — неосторожное обращение с огнем.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
Поделиться:
Новости по теме
Землетрясение ощутили жители Алматинской области
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити
Спасатели извлекли мужчину из искореженного  автомобиля в ВКО
Популярное
1 О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
2 85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
3 Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса в Казахстане
4 Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
5 На юге Турции разбился пожарный самолет
6 6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Читайте также
Почти полмиллиона человек, проживающих в ВКО, занимаются спортом
До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити
О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса в Казахстане
Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
На юге Турции разбился пожарный самолет
6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив