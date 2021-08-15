18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара. Медики оказывают помощь пострадавшей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
По информации пресс-службы ДЧС ВКО, в Семее по проспекту Шакарима около полулни произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже.
На момент прибытия пожарных подразделений в жилом помещении было сильное задымление.
Спасатели сразу же развернули автолестницу, чтобы эвакуировать оставшуюся в квартире девушку. Однако она запаниковала и выпрыгнула с балкона.
Врачи транспортировали пострадавшую 2003 года рождения в карете скорой помощи.
Огнеборцами ликвидирован пожар на общей площади 6 кв.м. Звеном газодымозащитной службы произведена разведка на наличие в квартире других жильцов. Никого не было обнаружено.
По причине пожара отрабатывается версия — неосторожное обращение с огнем.
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