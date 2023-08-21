18-летнию жительницу Кокшетау нашли повешенной на территории школы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау найдено тело 18-летней девушки в подвешенном состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

20 июня в 9 ч 50 мин на спецлинию 102 поступило телефонное сообщение о том, что на территории средней школы №16 по улице Ауельбекова, 177 обнаружено тело девушки в повешанном состоянии. На место был осуществлён выезд следственно-оперативной группы УП г.Кокшетау. Установлена личность девушки, это жительница Кокшетау, 18.09.2004 г.р. По данному факту начато досудебное производство по ст 105 ч.1 УК РК (Доведение до самоубийства).Назначена экспертиза, проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.