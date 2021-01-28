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    16:44, 28 Январь 2021 | GMT +6

    18-летний водитель совершил массовое ДТП в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске 18-летний водитель столкнулся с двумя автомобилями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что ДТП произошло 27 января около 19 часов в районе КШТ.

    «18-летний водитель автомобиля марки «Тойота Ипсум», двигаясь по проспекту Сатпаева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с двумя автомобилями марки «Тойота Камри», - пояснили в пресс-службе.

    В результате ДТП за медицинской помощью обратились 2 человека, которые после осмотра врачей были отпущены домой.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. По его результатам будет принято процессуальное решение.


    Теги:
    ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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