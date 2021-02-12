Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

18-летний солдат-срочник умер в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Февраля 2021, 11:42
18-летний солдат-срочник умер в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе Карагандинской области скончался солдат-срочник от молниеносной формы менингита. 18-летний парень был призван из Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Орталық», погибший служил в воинской части 6505. 2 февраля в 8:00 утра он почувствовал слабость и недомогание. После осмотра, проведенного санитарным инструктором, он был госпитализирован в Центральную городскую больницу города Абай. После госпитализации его состояние резко ухудшилось, и рядовой был переведен в отделение интенсивной терапии. Около 11:00 врачи констатировали его смерть.

«Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти военнослужащего явилась острая менингококкемия молниеносной формы. По данному факту проводится следствие. Командование и личный состав регионального командования «Орталық» глубоко скорбят в связи с внезапной смертью рядового Жақыпа Рамазана Мейрамбекұлы и выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что в подразделении, где проходил службу рядовой, проведены противоэпидемические мероприятия, введен карантин. Все контактные лица прошли обследование на наличие менингококка в Национальном центре экспертизы по Карагандинской области.


Карагандинская область   Происшествия   Армия   Регионы Казахстана   Менингит  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен