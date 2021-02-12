18-летний солдат-срочник умер в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе Карагандинской области скончался солдат-срочник от молниеносной формы менингита. 18-летний парень был призван из Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Орталық», погибший служил в воинской части 6505. 2 февраля в 8:00 утра он почувствовал слабость и недомогание. После осмотра, проведенного санитарным инструктором, он был госпитализирован в Центральную городскую больницу города Абай. После госпитализации его состояние резко ухудшилось, и рядовой был переведен в отделение интенсивной терапии. Около 11:00 врачи констатировали его смерть.

«Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти военнослужащего явилась острая менингококкемия молниеносной формы. По данному факту проводится следствие. Командование и личный состав регионального командования «Орталық» глубоко скорбят в связи с внезапной смертью рядового Жақыпа Рамазана Мейрамбекұлы и выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что в подразделении, где проходил службу рядовой, проведены противоэпидемические мероприятия, введен карантин. Все контактные лица прошли обследование на наличие менингококка в Национальном центре экспертизы по Карагандинской области.