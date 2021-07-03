18-летний парень утонул в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Купание в необорудованном месте привело к трагедии. 18-летний молодой человек утонул в Фёдоровском водохранилище в Караганде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

2 июля в 14:55 поступило сообщение о том, что на Федоровском водохранилище, в необорудованном для купания месте утонул молодой человек 2003 года рождения, который во время катания на матрасе перевернулся. На данный момент спасателями ДЧС проводятся поисковые работы.





Департамент по ЧС Карагандинской области призывает не пренебрегать правилами безопасности на воде. Не допускается:

- купаться в необорудованных местах;

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

- подавать крики ложной тревоги;

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых.