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    11:16, 24 Май 2021 | GMT +6

    18-летний парень утонул в Акмолинской области

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    ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Купальный сезон еще не начался, но в Акмолинской области уже есть первый несчастный случай. 18-летний парень утонул на озере Коржинкуль в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 22 мая в 19:04 в дежурную часть Ерейментауского РОП поступило телефонное сообщение от 49-летнего жителя города Ерейментау. Мужчина сообщил о том, что на озере Коржинкуль, расположенном на отгонном участке села Коржинкуль, утонул его 18-летний племянник.

    По предварительным данным, причиной смерти стало банальное несоблюдение мер безопасности на воде.

    «Из-за резко наступивших теплых дней граждане стремятся выезжать на отдых вблизи водоемов, несмотря на то, что официально пляжи еще не открыты. Самые трагичные случаи происходят, когда родители оставляют без присмотра детей. В целях недопущения несчастных случаев полицейские каждую неделю будут проводить профилактические рейды и мониторинги водоемов, а также вести разъяснительную работу среди населения. Правоохранители призывают граждан к бдительности и осторожности на водных акваториях. Особенно внимательно следует наблюдать за детьми», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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