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18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане

1 Ноября 2022, 15:51
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
1 Ноября 2022, 15:51

18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вызов о том, что по проспекту Кабанбай батыра обнаружен труп неизвестного мужчины, поступил в управление полиции района «Есиль» 31 октября около 19.30 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе проверки данный факт подтвердился. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Им оказался 18-летний житель столицы, который спрыгнул с 24-го этажа.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.


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