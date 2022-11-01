18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане

1 Ноября 2022, 15:51

1 Ноября 2022, 15:51

18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вызов о том, что по проспекту Кабанбай батыра обнаружен труп неизвестного мужчины, поступил в управление полиции района «Есиль» 31 октября около 19.30 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе проверки данный факт подтвердился. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Им оказался 18-летний житель столицы, который спрыгнул с 24-го этажа.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.