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    12:56, 15 Май 2021 | GMT +6

    18-летний парень похитил оставленный без присмотра спортивный велосипед

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками столичной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 18-летний житель столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

    Проникнув вечером в подъезд жилого дома с целью кражи велосипеда, подозреваемый начал поиски. Добравшись до 23-го этажа, он заметил оставленный без присмотра спортивный велосипед марки Cаnturion FVA, стоимостью 120 000 тенге. Велосипед не был пристегнут на замок, и парень совершил его кражу.

    Установленный и задержанный полицейскими похититель дал признательные показания.

    Украденный велосипед изъят. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает об участившихся кражах велосипедов. Предотвратить преступление помогут следующие правила:

    маркируйте рамы велосипедов (поставьте отличительные знаки);

    не оставляйте велосипеды в подъездах (даже если там установлен домофон), возле магазинов и в парках города без присмотра;

    используйте надежные велозамки (лучше всего U-замки).


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