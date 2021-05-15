18-летний парень похитил оставленный без присмотра спортивный велосипед
Проникнув вечером в подъезд жилого дома с целью кражи велосипеда, подозреваемый начал поиски. Добравшись до 23-го этажа, он заметил оставленный без присмотра спортивный велосипед марки Cаnturion FVA, стоимостью 120 000 тенге. Велосипед не был пристегнут на замок, и парень совершил его кражу.
Установленный и задержанный полицейскими похититель дал признательные показания.
Украденный велосипед изъят. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает об участившихся кражах велосипедов. Предотвратить преступление помогут следующие правила:
маркируйте рамы велосипедов (поставьте отличительные знаки);
не оставляйте велосипеды в подъездах (даже если там установлен домофон), возле магазинов и в парках города без присмотра;
используйте надежные велозамки (лучше всего U-замки).