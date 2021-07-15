18-летний мошенник забирал айфоны у девочек-подростков в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержали 18-летнего мошенника, который обманывал несовершеннолетних знакомых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Юноша просил у знакомых девочек сотовый телефон. Получив его в руки, выжидал момент и скрывался.

Родители подростков обратились в полицию с заявлением о том, что малознакомый парень обманным путем забрал дорогостоящие сотовые телефоны марки «iPhone 12 Pro Max». Таким образом, он похитил два телефона, которые впоследствии продал незнакомым лицам. Сотрудники полиции столицы задержали 18-летнего жителя столицы. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по факту мошенничества по статье 190 УК РК. Полицейские предупреждают: просьба о «срочном звонке» является распространенным способом мошенничества. Если у вас попросили телефон и вы хотите помочь прохожему, наберите номер самостоятельно, не отдавая телефон в руки незнакомцу. Остерегайтесь мошенников!



