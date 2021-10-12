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    11:09, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    18-летний мошенник обманул семерых жителей Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Восемнадцатилетний акмолинец в течение месяца обманул семерых земляков, «сдавая» несуществующие квартиры и зарабатывая на предоплате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений криминальной полиции задержан 18-летний житель Кокшетау. Установлено, что злоумышленник, обманным путем, используя популярное интернет-приложение, завладел денежными средствами жителей Акмолинской области. Всего от рук злоумышленника пострадало семь человек.

    Первой в управление полиции города Степногорска в сентябре обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный в разделе «Аренда квартир» на сайте объявлений путем обмана завладел ее деньгами в сумме 40 тысяч тенге. В ходе расследования установлено, что подозреваемый по одной и той же схеме совершал мошеннические действия. Граждане находили его объявление в разделе «Сдам в аренду квартиру» и по указанному номеру обговаривали с ним условия, затем направляли предоплату в виде денежного перевода на различные банковские карты. Далее указанный номер телефона отключался. Всего в полицию в период с сентября по октябрь обратились семеро пострадавших жителей региона. В настоящее время по всем фактам начато досудебное производство по ст.190 УК РК «Мошенничество».


    Теги:
    Мошенничество Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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