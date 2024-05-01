18-летний Мохаммед Енсенбаев будет играть в испанском клубе Роналдо

Испанский клуб «Вальядолид» объявил о трансфере Мохаммеда Енсенбаева — полузащитника юношеской сборной Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

На родине уроженец Урджарского района Абайской области выступал за «Жас Кырын» и «Елимай» — в прошлом сезоне он оформил 2+3 в 16 матчах первой лиги за семейский клуб.

Енсенбаев в сезоне-2024/25 будет играть за «Вальядолид Б», который выступает в четвертой лиге Испании.

У дубля сквозная заявка с главной командой, поэтому шанс попасть туда есть в любое время.

Главный «Вальядолид» за пять туров до финиша занимает второе место в Сегунде и борется за выход в Ла Лигу. Всего в Ла Лиге клуб провел 45 сезонов в Ла Лиге, последний — 2022/23.

C 2018 года клубом владеет легендарный Роналдо (82 процентов акций), сейчас он ищет нового покупателя.