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    22:45, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    18-летний Мохаммед Енсенбаев будет играть в испанском клубе Роналдо

    есенбаев
    Фото: Спорт Шредингера

    Испанский клуб «Вальядолид» объявил о трансфере Мохаммеда Енсенбаева — полузащитника юношеской сборной Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

    На родине уроженец Урджарского района Абайской области выступал за «Жас Кырын» и «Елимай» — в прошлом сезоне он оформил 2+3 в 16 матчах первой лиги за семейский клуб.

    Енсенбаев в сезоне-2024/25 будет играть за «Вальядолид Б», который выступает в четвертой лиге Испании.

    У дубля сквозная заявка с главной командой, поэтому шанс попасть туда есть в любое время.

    Главный «Вальядолид» за пять туров до финиша занимает второе место в Сегунде и борется за выход в Ла Лигу. Всего в Ла Лиге клуб провел 45 сезонов в Ла Лиге, последний — 2022/23.

    C 2018 года клубом владеет легендарный Роналдо (82 процентов акций), сейчас он ищет нового покупателя. 

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Криштиану Роналду
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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