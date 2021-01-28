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18-летний казахстанский футболист сыграл за основу европейского клуба

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Января 2021, 22:51
18-летний казахстанский футболист сыграл за основу европейского клуба

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 18-летний казахстанский полузащитник Алдаир Адилов продолжает готовиться к новому сезону чемпионата Беларуси вместе с основной командой минского «Энергетик-БГУ», пишет Sports.kz.

«Энергетик-БГУ» уступил «Минску» в товарищеском матче со счетом 0:1. Как сообщает пресс-служба клуба, Адилов появился на поле во втором тайме.

Напомним, Алдаир Адилов пополнил состав «Энергетик-БГУ» в сентябре 2020 года. За основную команду белорусского клуба казахстанец пока не дебютировал, но успел провести пять матчей и забить один гол за «Энергетик-БГУ 2». Также в его пассиве одна желтая карточка.


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