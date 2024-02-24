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    12:17, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    18-летний казахстанский футболист стал игроком клуба чемпионата Португалии

    18-летний казахстанский футболист стал игроком клуба чемпионата Португалии
    Фото: Sports.kz

    18-летний казахстанский полузащитник Ильяс Абил стал футболистом португальского клуба «Жил Висенте», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    На своей странице в Instagram казахстанский игрок опубликовал фотографии в футболке португальской команды из города Барселуш и также отметил аккаунт клуба.

    По информации сайта Transfermarkt, уроженец Павлодара и игрок юношеской сборной Казахстана будет выступать за команду клуба до 19 лет.

    В сезоне-2023 Абил в возрасте 17 лет дебютировал в Казахстанской Премьер-Лиге в составе павлодарского «Аксу» и забил гол. Всего в КПЛ полузащитник отыграл два матча, отметившись одним забитым мячом.

    «Жил Висенте» в текущем сезоне чемпионата Португалии идет на десятой строчке.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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