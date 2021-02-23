18-летний казахстанский боксер оформил нокаут за 87 секунд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел вечер профессионального бокса, на котором выступил 18-летний казахстанец Дастан Садуулы (4-1, 4 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником был другой боксер из Казахстана, Ернар Киятов — для него это был дебют на профи-ринге. Бой в легком весе был запланирован на восемь раундов, но закончился уже в первом: Садуулы крепко избил своего оппонента, который даже не оказывал ему сопротивления. В итоге рефери на 87-й секунде зафиксировал победу Садуулы техническим нокаутом, даже не отсчитав Киятову нокдаун. .

Дастан Садуулы одержал пятую победу в профессиональной карьере и пятую — нокаутом, а Ернар Киятов с поражения начал свой путь в профи.







