23:37, 08 Май 2024 | GMT +6
18-летний казахстанец помог одержать победу португальскому клубу
Казахстанский полузащитник Ильяс Абиль помог молодежке «Жил Висенте» одержать победу, передает агентство Kazinform со ссылкой на meta-ratings.kz.
Молодежная команда «Жил Висенте» U-19 в гостевом матче 11-го тура национального чемпионата Португалии обыграла «Лузитания» U-19.
Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:3.
18-летний казахстанский полузащитник Ильяс Абил вышел на замену на 40-й минуте матча.