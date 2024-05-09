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    23:37, 08 Май 2024 | GMT +6

    18-летний казахстанец помог одержать победу португальскому клубу

    18-летний казахстанец помог одержать победу португальскому клубу
    Фото: IG/ailiyas22

    Казахстанский полузащитник Ильяс Абиль помог молодежке «Жил Висенте» одержать победу, передает агентство Kazinform со ссылкой на meta-ratings.kz.

    Молодежная команда «Жил Висенте» U-19 в гостевом матче 11-го тура национального чемпионата Португалии обыграла «Лузитания» U-19.

    Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:3.

    18-летний казахстанский полузащитник Ильяс Абил вышел на замену на 40-й минуте матча.

    Теги:
    Португалия Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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