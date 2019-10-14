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вчера 12:47
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вчера 05:05
18-летний казахстанец признан лучшим баянистом на конкурсе в Италии
КАСТЕЛЬФИДАРДО. КАЗИНФОРМ - В итальянском Кастельфидардо завершился традиционный 43-й международный конкурс баянистов и аккордеонистов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Он собрал сотни лучших музыкантов мира. Главная награда - первая премия в номинации «Классика-юниор» - присуждена казахстанцу Абылайхану Абайулы - студенту кызылординского Музыкального колледжа имени Казангапа.
Сейчас молодой баянист готовится к другому престижному конкурсу, который пройдёт во Франции.
«Было очень сложно. Я волновался, потому в состязаниях такого уровня принимал участие впервые. Готовился очень долго и упорно. В моём репертуаре, помимо прочих произведений, был и кюй Курмангазы «Боскангыр». Очень рад, что оправдал доверие своих преподавателей и своей страны», - признался Абылайхан Абайулы.
«Эти конкурсы очень популярны, и проходят они на высоком уровне. Мы участвовали в разных номинациях, в разных категориях. Мы представляли культуру и музыкальный уровень нашей страны», - сказала Асия Борангулова, преподаватель Музыкального колледжа имени Казангапа.
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