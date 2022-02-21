18-летний казахстанец будет играть в составе участника Лиги Европы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Нападающий юношеской сборной Казахстана Данил Анкудинов подписал контракт с молдавским ФК «Шериф», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

18-летний Данил Анкудинов родом из Караганды. В футбол начал играть в родном городе. Затем получил приглашение в Испанию, где выступал за «Марсет» и «Касабланку». Последние полгода выступал за вторую команду ФК «Родина» (Москва).

Футболист прошёл просмотр в молдавский ФК «Шериф» и дважды поразил ворота соперников.

«Я очень рад подписать контракт. Спасибо, что дали мне стать частью этой большой семьи!» – написал Данил Анкудинов на своей странице в Instagram.

ФК «Шериф» обошёл «Интер» и «Барселону» в рейтинге лучших клубов мира 2021 года. И обосновался на 28-м месте.

Осенью прошлого года коллектив принял участие в групповом этапе турнира Лиги чемпионов. Клуб обыграл мадридский «Реал». В итоге команда заняла 3-е место в группе и попала в Лигу Европы.