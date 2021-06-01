18-летний Даниял Сабит стал серебряным призером чемпионата Азии в ОАЭ

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - 18-летний казахстанский боксер Даниял Сабит стал серебряным призером чемпионата Азии в ОАЭ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он выступил в весовой категории до 49 килограммов. Его поединок против Нодиржона Мирзахмедова (Узбекистан) открывал программу финального дня ЧА. Сабит активно начал встречу. Однако соперник хорошо работал в обороне. Много не подпускал, жестко встречал. У Данияла было несколько эффективных моментов. Явного лидера в стартовой трехминутке не прослеживалось.