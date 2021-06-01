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    20:37, 31 Май 2021 | GMT +6

    18-летний Даниял Сабит стал серебряным призером чемпионата Азии в ОАЭ

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    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - 18-летний казахстанский боксер Даниял Сабит стал серебряным призером чемпионата Азии в ОАЭ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
    Он выступил в весовой категории до 49 килограммов. Его поединок против Нодиржона Мирзахмедова (Узбекистан) открывал программу финального дня ЧА. Сабит активно начал встречу. Однако соперник хорошо работал в обороне. Много не подпускал, жестко встречал. У Данияла было несколько эффективных моментов. Явного лидера в стартовой трехминутке не прослеживалось.
    Во втором раунде боксеры взвинтили темп, стали более открыто действовать. У обоих проходило большое количество ударов. Отличный бой показывали финалисты. Скорости не падали. Мирзахмедов стал работать более позиционно - Сабит немного напирал, однако немного страдала точность. В итоге победа осталась за соперником.



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