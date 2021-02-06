18-летний актюбинец погиб от огнестрельного ранения

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В результате конфликта, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, погиб 18-летний актюбинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП г. Актобе.

«4 февраля группа молодых людей арендовали в старой части города дом, для празднования дня рождения знакомой девушки. Во время мероприятия, между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого было совершено убийство, путем применения огнестрельного оружия», - сообщили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, который полностью признался в совершении убийства, указал на место, где спрятал орудие преступления, которое было изъято сотрудниками полиции.

По факту убийства проводится досудебное расследование по ст.99 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС УП г. Актобе.



