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    20:05, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    18-летний актюбинец погиб от огнестрельного ранения

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В результате конфликта, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, погиб 18-летний актюбинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП г. Актобе.

    «4 февраля группа молодых людей арендовали в старой части города дом, для празднования дня рождения знакомой девушки. Во время мероприятия, между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого было совершено убийство, путем применения огнестрельного оружия», - сообщили в полиции.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, который полностью признался в совершении убийства, указал на место, где спрятал орудие преступления, которое было изъято сотрудниками полиции.

    По факту убийства проводится досудебное расследование по ст.99 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС УП г. Актобе.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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