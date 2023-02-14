18-летнего жителя турецкого Адыямана спасли спустя 198 часов после землетрясения

АДЫЯМАН. КАЗИНФОРМ – В турецком городе Адыяман спустя 198 часов после землетрясения удалось спасти из-под завалов 18-летнего Мухаммеда Джафера Четина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Спасательная бригада в составе военнослужащих ВС Турции, горняков, а также добровольцев выявила местоположение парня под завалами семиээтажного жилого здания по улице Абдул Мусы.

Четина, который провел под завалами более восьми дней, передали медикам для госпитализации.

13 марта 1992 года в турецкой провинции Эрзинджан спустя 187 часов после землетрясения также удалось спасти человека – медсестру по имени Нурджан Эраслан.

Число жертв землетрясений с эпицентром в Турции приблизилось к 32 тысячам.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан окажет экстренную помощь Турции. Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции.

Фото : aa.com.tr