18-летнего закладчика синтетических наркотиков задержали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Во дворе одного из жилых домов в Костанае задержан 18-летний уроженец города Житикары, у которого изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Задержанный в течение недели сбывал наркотические вещества через Теlegram. Оплату получал на банковскую карту. Сбывая таким образом наркотики, он был уверен, что избежит ответственности»,- рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся дальнейшие следственные действия.

Фото: департамент полиции Костанайской области