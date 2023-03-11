РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 10 Март 2023 | GMT +6

    18-летнего закладчика синтетических наркотиков задержали в Костанае

    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Во дворе одного из жилых домов в Костанае задержан 18-летний уроженец города Житикары, у которого изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «Задержанный в течение недели сбывал наркотические вещества через Теlegram. Оплату получал на банковскую карту. Сбывая таким образом наркотики, он был уверен, что избежит ответственности»,- рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов.

    По данному факту начато досудебное расследование, проводятся дальнейшие следственные действия.

    Фото: департамент полиции Костанайской области


    Теги:
    Костанайская область Борьба с наркотиками Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!