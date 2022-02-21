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18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура

21 Февраля 2022 15:43
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18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время январских событий 18-летнего солдата сбросили с моста. Об этом сообщил заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С каждым днем органы уголовного преследования выясняют более подробную картину произошедшего. На сегодня ясно видим, что изначально граждане шли на мирный митинг, затем инициативу перехватили криминальные и деструктивные силы, которые организовали погромы и беспорядки, совершали акты терроризма с целью захвата государственной власти», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, преступники специально нападали на объекты государственных органов и совершали массовые беспорядки в разных регионах.

«Этим они пытались не допустить прибытия дополнительных сил правопорядка. Наглядный пример тому - Атырауская область. Опасаясь, что их планам может помешать прибытие силовиков извне, преступники заблокировали автомобильные трассы, перекрыв железные дороги, остановили движение трёх пассажирских и 5-ти грузовых поездов», - напомнил представитель Генпрокуратуры.

«Далее, они группами нападали на полицейских и солдат Национальной гвардии, совершали погромы и поджоги. Дошло до того, что 18-летнего безоружного солдата срочной службы сбросили с центрального моста. Он чудом остался жив», – сообщил Е. Килыжманов.

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#Атырауская область   #Генпрокуратура   #Нацгвардия   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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