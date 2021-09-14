18-летнего серийного домушника задержали в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - 18-летнего серийного домушника задержали полицейские Темиртау. Как выяснилось позже, парень был причастен еще к трем аналогичным преступлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

5 сентября в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 73-летняя горожанка. Она сообщила, что некий гражданин проник в ее квартиру и похитил телевизор стоимостью 180 тысяч тенге.

«7 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 18-летнего молодого человека. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность задержанного к трем аналогичным преступлениям.