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    21:49, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    18-летнего серийного домушника задержали в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - 18-летнего серийного домушника задержали полицейские Темиртау. Как выяснилось позже, парень был причастен еще к трем аналогичным преступлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    5 сентября в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 73-летняя горожанка. Она сообщила, что некий гражданин проник в ее квартиру и похитил телевизор стоимостью 180 тысяч тенге.

    «7 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 18-летнего молодого человека. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность задержанного к трем аналогичным преступлениям.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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