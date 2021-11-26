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18-летнего парня сбил автомобиль в Актау

26 Ноября 2021 01:00
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18-летнего парня сбил автомобиль в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Пострадавшего госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в полиции региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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Дорожный инцидент произошёл 25 ноября 2021 года в 08:17 на перекрёстке между 34 А, 35, 32 Б и 32 А микрорайонами.

«Водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» сбил молодого человека, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. 18-летнего парня доставили в Мангистаускую областную больницу», - сообщили в департаменте полиции области.

В полиции отметили, что ведётся расследование.


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#ДТП   #Мангистауская область  
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