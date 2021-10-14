РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:04, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    18-летнего мошенника вычислили в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске задержали 18-летнего мошенника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, к стражам порядка обратился горожанин, который месяц назад купил через сайт OLx.kz строительные материалы. Предоплату в 100 тысяч тенге перевел, товар до сих пор не получил. Все это время продавец выходил на связь и рассказывал о различных трудностях, которые якобы мешали поставке товара. Оперативники 1-го отдела города в тот же день вычислили подозреваемого в интернет-мошенничестве.

    «С начала года в области зарегистрирован 541 факт интернет-мошенничества, из них 205 совершены на Olx. Основной сценарий — требование предоплаты. Преступники выставляют фейковые объявления с несуществующими товарами и услугами. По просьбе полиции администрация сайта выставляет предупреждение об интернет-мошенничестве. Впрочем, опасность грозит и людям, желающим что-либо продать. С несуществующей «службой доставки» связана четверть мошенничеств на сервисе Olx», - сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Мошенничество Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!