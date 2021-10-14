18-летнего мошенника вычислили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске задержали 18-летнего мошенника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, к стражам порядка обратился горожанин, который месяц назад купил через сайт OLx.kz строительные материалы. Предоплату в 100 тысяч тенге перевел, товар до сих пор не получил. Все это время продавец выходил на связь и рассказывал о различных трудностях, которые якобы мешали поставке товара. Оперативники 1-го отдела города в тот же день вычислили подозреваемого в интернет-мошенничестве.

«С начала года в области зарегистрирован 541 факт интернет-мошенничества, из них 205 совершены на Olx. Основной сценарий — требование предоплаты. Преступники выставляют фейковые объявления с несуществующими товарами и услугами. По просьбе полиции администрация сайта выставляет предупреждение об интернет-мошенничестве. Впрочем, опасность грозит и людям, желающим что-либо продать. С несуществующей «службой доставки» связана четверть мошенничеств на сервисе Olx», - сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.