18-летнего курьера-мошенника задержали в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 5 августа сотрудниками «CyberPol» ДП ЗКО задержан гражданин М., 2005 года рождения, который передавал мошенникам деньги обманутых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Так, утром 3 августа аферист, представившись сотрудником полиции и обещая не привлекать к ответственности за ДТП родственника, выманил деньги у 75-летней пенсионерки.

Вначале женщина передала мошенникам 3,5 тысячи евро и 3,5 долларов США, а затем еще 8 млн тенге. Все накопленное она передала через курьера.

Во втором случае дроппер передал мошенникам 4 тыс. долларов США и 68 тыс. рублей, принадлежащие жителю Уральска, 1943 года рождения. Сценарий преступления был аналогичный первому. Звонившие говорили, что отправят курьера и им никуда идти не нужно.

По данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». В настоящее время проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.