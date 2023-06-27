Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

18-летнего дроппера задержали в Павлодарской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 21:00
18-летнего дроппера задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Очередного дроппера задержала полиция Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники Павлодарской области задержали еще одного курьера мошенников, причастного к совершению ряда мошенничества на территории региона.

«18-летний житель Аксу через мессенджер Telegram нашел работу, в ходе которой, по указанию неустановленных лиц, забирал денежные средства у пожилых граждан и вносил их на неустановленные банковские счета. За свою «работу» он получал 10% от денежных средств, – сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров. Установлено, что его жертвой стали семь пенсионеров, которым звонили и рассказали о ДТП с участием их родных. К разговору также подключались лжеродные, все пенсионеры, поверив звонившим, передали через курьера свои накопленные сбережения. Общий ущерб составил порядка 7 млн тенге.

В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК Республики Казахстан. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.


Павлодарская область   Борьба с преступностью   Криминал  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК