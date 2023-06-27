18-летнего дроппера задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Очередного дроппера задержала полиция Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники Павлодарской области задержали еще одного курьера мошенников, причастного к совершению ряда мошенничества на территории региона.

«18-летний житель Аксу через мессенджер Telegram нашел работу, в ходе которой, по указанию неустановленных лиц, забирал денежные средства у пожилых граждан и вносил их на неустановленные банковские счета. За свою «работу» он получал 10% от денежных средств, – сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров. Установлено, что его жертвой стали семь пенсионеров, которым звонили и рассказали о ДТП с участием их родных. К разговору также подключались лжеродные, все пенсионеры, поверив звонившим, передали через курьера свои накопленные сбережения. Общий ущерб составил порядка 7 млн тенге.

В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК Республики Казахстан. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.