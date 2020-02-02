18 кыргызстанцев эвакуировал Казахстан из Уханя

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – По данным Минздрава КР, 18 граждан Кыргызстана, находившиеся в китайском городе Ухань сегодня, 2 февраля, специальным бортом были доставлены в Бишкек из Нур-Султана, куда они прибыли при содействии казахстанской стороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«Все прибывшие граждане прошли соответствующую проверку в аэропорту и размещены на карантин в специально выделенное инфекционное отделение больницы за пределами города Бишкек», - отметили в Минздраве.

Как сообщается, больница соответствует условиям инфекционной безопасности и оснащена необходимым лабораторным и лечебным оборудованием, квалифицированным медицинским персоналом. Эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, на коронавирусную инфекцию.

«В период карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал. Дополнительную информацию можно получить в оперативном штабе Минздрава КР по телефону: 01312 66-06-63», - говорится в сообщении.