18 краснокнижных соколов-балобанов обнаружили на даче в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ - Инспекторы Министерства экологии выявили незаконное содержание 18 краснокнижных соколов-балобанов гражданином Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«21 ноября 2021 года при совместной отработке с территориальной инспекцией, сотрудниками РОВД Карасайского района и инспекторами РГКП «ПО Охотзоопром» (старший группы - Кошкинбаев С.Б.) в контейнере, на участке № 93 садоводческого общества «Мечта» Карасайского района Алматинской области, обнаружены незаконно содержащиеся 18 соколов-балобанов, занесенных в «Красную книгу» Республики Казахстан», - сообщили впресс-службе Минэкологии.

По данному факту задержан гражданин Казахстана. Птицы были изъяты, доставлены в питомник ТОО «Сункар» для временного содержания.

Материалы переданы в Карасайский РОВД и зарегистрированы в книге учета информации от 21.11.21 г.