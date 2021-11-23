РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:11, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    18 краснокнижных соколов-балобанов обнаружили на даче в Алматинской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ - Инспекторы Министерства экологии выявили незаконное содержание 18 краснокнижных соколов-балобанов гражданином Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «21 ноября 2021 года при совместной отработке с территориальной инспекцией, сотрудниками РОВД Карасайского района и инспекторами РГКП «ПО Охотзоопром» (старший группы - Кошкинбаев С.Б.) в контейнере, на участке № 93 садоводческого общества «Мечта» Карасайского района Алматинской области, обнаружены незаконно содержащиеся 18 соколов-балобанов, занесенных в «Красную книгу» Республики Казахстан», - сообщили впресс-службе Минэкологии.

    По данному факту задержан гражданин Казахстана. Птицы были изъяты, доставлены в питомник ТОО «Сункар» для временного содержания.

    Материалы переданы в Карасайский РОВД и зарегистрированы в книге учета информации от 21.11.21 г.


    Теги:
    Природа Другие государственные органы Экология Минэкологии Красная книга Алматинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!