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    13:31, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    18 колледжей закрылись в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 колледжей закрылось в Казахстане за последние годы. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние годы были закрыты 18 колледжей. Они были закрыты не по причине отзыва лицензии, они были закрыты в целях оптимизации, припрофреализации и в основном эта мера коснулась частных колледжей», - прокомментировала Насымжан Оспанова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Что касается улучшения образования в колледжах, то проведен ряд мероприятий. В первую очередь, предоставлена академическая самостоятельность в разработке образовательных программ, которая предусматривает быстрое, мобильное реагирование на требование рынка труда, отход от типовых учебных планов и программ, которые многие годы регулировало Министерство образования.

    «В целях быстрого реагирования на требования рынка труда эта мера была предоставлена учебным заведением. Теперь учебные заведения совместно с работодателями должны разработать образовательную программу конкретно на специальность, на квалификацию, получить одобрение согласований работодателей и пройти через экспертизу и ввестись в реестр. Такую работу начали. Полноценные результаты увидим к сентябрю текущего года», - добавила Насымжан Оспанова.

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