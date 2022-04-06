18 колледжей закрылись в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 колледжей закрылось в Казахстане за последние годы. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы были закрыты 18 колледжей. Они были закрыты не по причине отзыва лицензии, они были закрыты в целях оптимизации, припрофреализации и в основном эта мера коснулась частных колледжей», - прокомментировала Насымжан Оспанова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Что касается улучшения образования в колледжах, то проведен ряд мероприятий. В первую очередь, предоставлена академическая самостоятельность в разработке образовательных программ, которая предусматривает быстрое, мобильное реагирование на требование рынка труда, отход от типовых учебных планов и программ, которые многие годы регулировало Министерство образования.

«В целях быстрого реагирования на требования рынка труда эта мера была предоставлена учебным заведением. Теперь учебные заведения совместно с работодателями должны разработать образовательную программу конкретно на специальность, на квалификацию, получить одобрение согласований работодателей и пройти через экспертизу и ввестись в реестр. Такую работу начали. Полноценные результаты увидим к сентябрю текущего года», - добавила Насымжан Оспанова.