18 карагандинцев, награждённых медалями Елбасы, получили образовательные гранты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В конкурсе на получение образовательных грантов участвовал 821 обладатель медалей Елбасы. И только 605 абитуриентов получили возможность обучаться бесплатно благодаря преимуществу при равенстве баллов для участников проекта. Из них 18 медалистов из Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наибольшее количество грантов получили будущие студенты из Нур-Султана и Алматы, а также из Кызылординской и Павлодарской областей. Самыми популярными учебными заведениями среди обладателей медалей стали Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Университет имени Сулеймана Демиреля и Astana IT University.

«Каждый участник проектов Академии Елбасы является нашей гордостью. Мы видим, что проект «Медаль Елбасы» становится важной поддержкой будущих успехов талантливой молодёжи, а особенно – сельских ребят. В ближайшем будущем мы планируем запуск ещё нескольких проектов для поддержки молодых людей и призываем к участию в них каждого молодого казахстанца вне зависимости от места проживания», – сказал директор КФ «Академия Елбасы» Асланбек Амрин.

Напомним, проект национального уровня направлен на комплексное развитие молодёжи. Программа состоит из семи основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтёрство, экспедиции и походы, трудовая практика. Программа предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.