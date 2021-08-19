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18 карагандинцев, награждённых медалями Елбасы, получили образовательные гранты

19 Августа 2021 05:55
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18 карагандинцев, награждённых медалями Елбасы, получили образовательные гранты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В конкурсе на получение образовательных грантов участвовал 821 обладатель медалей Елбасы. И только 605 абитуриентов получили возможность обучаться бесплатно благодаря преимуществу при равенстве баллов для участников проекта. Из них 18 медалистов из Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Наибольшее количество грантов получили будущие студенты из Нур-Султана и Алматы, а также из Кызылординской и Павлодарской областей. Самыми популярными учебными заведениями среди обладателей медалей стали Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Университет имени Сулеймана Демиреля и Astana IT University.

«Каждый участник проектов Академии Елбасы является нашей гордостью. Мы видим, что проект «Медаль Елбасы» становится важной поддержкой будущих успехов талантливой молодёжи, а особенно – сельских ребят. В ближайшем будущем мы планируем запуск ещё нескольких проектов для поддержки молодых людей и призываем к участию в них каждого молодого казахстанца вне зависимости от места проживания», – сказал директор КФ «Академия Елбасы» Асланбек Амрин.

Напомним, проект национального уровня направлен на комплексное развитие молодёжи. Программа состоит из семи основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтёрство, экспедиции и походы, трудовая практика. Программа предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.

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#Карагандинская область   #Образование   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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