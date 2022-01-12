18 из 20 аэропортов Казахстана функционируют в штатном режиме – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня приостановлена деятельность аэропортов городов Алматы и Талдыкоргана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены», - сообщил в ходе заседания Правительства глава МИИР РК.

По автодорогам республиканского значения ограничений движения для автотранспортных средств не имеется.

«Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов города Алматы и города Талдыкорган. При этом, аэропорт города Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов», - проинформировал министр.

По оперативным данным акиматов по стране повреждено 53 государственных объекта в 8 регионах и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируются ежедневно.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, как в стране будут восстанавливать разрушенные объекты в результате беспорядков.