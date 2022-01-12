РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:04, 12 Январь 2022 | GMT +6

    18 из 20 аэропортов Казахстана функционируют в штатном режиме – МИИР РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня приостановлена деятельность аэропортов городов Алматы и Талдыкоргана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены», - сообщил в ходе заседания Правительства глава МИИР РК.

    По автодорогам республиканского значения ограничений движения для автотранспортных средств не имеется.

    «Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов города Алматы и города Талдыкорган. При этом, аэропорт города Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов», - проинформировал министр.

    По оперативным данным акиматов по стране повреждено 53 государственных объекта в 8 регионах и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируются ежедневно.

    Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, как в стране будут восстанавливать разрушенные объекты в результате беспорядков.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Логистика Транспорт Аэропорт МИИР РК Алматинская трагедия ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Сегодня, 12:38
    Мать первоклассника заявила об изнасиловании ребенка в школе в Алматы
    Сегодня, 12:30
    Более 4 млрд тенге оставалось на счету холдинга «Зерде» к моменту ликвидации
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!