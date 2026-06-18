18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1971) родился ОРЫНБАСАРОВ Бекбол Тилеумуратович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: inbusiness.kz

Родился в городе Форт-Шевченко Мангистауской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, преподаватель политической экономии и обществоведения (1993); Актауский университет им. Ш. Есенова, экономист (1998); Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, магистр права.

Трудовая деятельность: инспектор таможенного поста «Баутино» Мангистауского областного управления таможни (1993–1994); оператор 5-го разряда нефтегазодобывающего управления «Каламкасмунайгаз» (1994–1995); ревизор-бухгалтер, главный ревизор-бухгалтер, ведущий ревизор-бухгалтер, начальник кредитного отдела Мангистауского областного филиала Народного банка (1995–1998); служба в органах налоговой полиции Мангистауской области (1998–1999); главный специалист отдела по управлению имуществом Актауской городской администрации (1999); главный бухгалтер ГККП «Актауская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи» (1999–2000); главный специалист по взаимодействию с финансовыми институтами Мангистауского областного управления поддержки малого предпринимательства (2000–2002); помощник акима — начальник отдела организационно-кадровой работы аппарата акима города Актау (2002–2003); руководитель аппарата акима Актау (2003–2004); начальник ГУ «Актауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (2004–2005); заместитель акима Актау (2005–2006); начальник управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования (2006–2008); директор департамента по управлению активами, управляющий директор — корпоративный секретарь АО «НК „СПК „Каспий“ (2008–2010); генеральный директор ТОО „Отырар Энерджи“ (2010–2014); генеральный директор ТОО „Адай“ (2014–2019); председатель правления АО „Специальная экономическая зона Морпорт Актау“ (2019–2021); заместитель акима Мангистауской области (2021–2022); первый заместитель акима Мангистауской области (2022–2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

51 год назад (1975) родился БИМАГАМБЕТОВ Саят Сайлаубекович — руководитель Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Окончил Акмолинский аграрный университет (1997).

Трудовая деятельность: менеджер, директор в коммерческих структурах (1997–1999); главный специалист отдела контроля Центрального территориального управления Комитета по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции МГД РК (2001–2002); главный специалист отдела администрирования взимания акцизов от производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции Управления по администрированию взимания акцизов Налогового комитета по городу Астана (2002–2003); главный специалист отдела акцизов Налогового комитета по городу Астана (2003); главный специалист отдела администрирования акцизов и контроля за производством и оборотом подакцизной продукции Налогового комитета по городу Астана (2003–2005); начальник отдела акцизов Налогового комитета района Сарыарка Налогового комитета по городу Астана (2005–2008); начальник отдела администрирования акцизов Налогового управления по Сарыаркинскому району Налогового департамента по городу Астане (2008–2012); начальник Управления администрирования подакцизной продукции Налогового департамента по городу Астана (2012–2013); руководитель Управления администрирования подакцизной продукции Налогового департамента по городу Астана (2013–2014); руководитель Управления администрирования косвенных налогов Департамента государственных доходов по городу Астана (2014–2015); руководитель Управления государственных доходов «Астана — Жана кала» Департамента государственных доходов по городу Астана (2015–2019).

На занимаемой должности — с июля 2019 года.

39 лет назад (1987) родился ИРГАЛИЕВ Асет Арманович — советник Президента — председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Фото: Акорда

Родился в Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008); Международную школу бизнеса (Швеция) (2008); Университет Йорка (2009); Университет Ноттингема, экономист (2010).

Трудовая деятельность: региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2010–2011); главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011–2012); региональный экономист экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011); директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления Центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (2013–2016); председатель правления АО «Институт экономических исследований» (2016); советник председателя правления АО «НУХ „Байтерек“ (2016); советник Премьер-Министра РК (2016–2018); заведующий Центром проектного управления Канцелярии Премьер-Министра РК (2018); вице-министр национальной экономики РК (2018–2019); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2019); член Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (2020); первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2019–2021); министр национальной экономики Республики Казахстан (2021–2022); председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2022–2023); помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам (2023–2024); постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях (2024–2025); председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2025–2026).

На занимаемой должности — с февраля 2026 года.

Также в этот день родились:

105 лет назад (1921–2001) родился АЙДАРОВ Губайдулла Айдарович — видный казахский ученый-лингвист, патриарх тюркской филологии, с чьим именем неразрывно связано развитие отечественной тюркологии.

Фото: Wikipedia

Родился на Мангышлаке, неподалеку от современного Актау. Учился на подготовительном отделении педагогического училища в Ташаузе Туркменской ССР (1934–1935); в Красноводском техникуме им. Н. Баумана (1935–1937). В 1938 году он окончил педагогическое училище в туркменском городе Мары, куда переехала его семья, и стал учителем в семилетней школе. В 1939 году его призвали на действительную военную службу в Кавказский военный округ. Для Губайдуллы Айдарова она завершилась в 1944 году после тяжелого ранения в боях за Украину. В 1948 году окончил Шымкентский педагогический институт, в 1952 году — Казахский педагогический институт им. Абая, позже, в 1956 году, — аспирантуру при нем. Его преподавателями были Мухтар Ауэзов, Малик Габдуллин и другие выдающиеся личности эпохи. С 1959 года работал младшим и старшим научным сотрудником Института языкознания Академии наук Казахстана.

Ученый является автором более 250 научных работ, в том числе 10 монографий и учебников для вузов. Его научные работы в основном посвящены изучению тюркских письменных памятников. В своих трудах он транскрибировал тексты древнетюркских памятников современной графикой, анализировал их язык с лингвистической точки зрения, изучал и доказывал близость языков народов мира.

Его труды по изучению языка памятников письменности Бильге-кагана, Тоньюкука и Культегина, «Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века» и другие монографии уже много лет являются настольными книгами каждого молодого ученого, выбравшего для себя изучение рунологии и истории казахского языка.