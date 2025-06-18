18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

54 года назад (1971) родился ОРЫНБАСАРОВ Бекбол Тилеумуратович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

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Родился в г. Форт-Шевченко Мангистауской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, преподаватель политической экономии и обществоведения (1993); Актауский университет им. Ш. Есенова, экономист (1998); Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, магистр права.

Трудовая деятельность: инспектор таможенного поста «Баутино» Мангистауского областного управления таможни (1993-1994); оператор 5-го разряда нефтегазодобывающего управления «Каламкасмунайгаз» (1994-1995); ревизор-бухгалтер, главный ревизор-бухгалтер, ведущий ревизор-бухгалтер, начальник кредитного отдела Мангистауского областного филиала Народного банка (1995-1998); служба в органах налоговой полиции Мангистауской области (1998-1999); главный специалист отдела по управлению имуществом Актауской городской администрации (08.1999-11.1999); главный бухгалтер ГККП «Актауская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи» (1999-2000); главный специалист по взаимодействию с финансовыми институтами Мангистауского областного управления поддержки малого предпринимательства (2000-2002); помощник акима-начальник отдела организационно-кадровой работы аппарата акима города Актау (2002-2003); руководитель аппарата акима г. Актау (2003-2004); начальник ГУ «Актауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (2004-2005); заместитель акима г. Актау (2005-2006); начальник управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования (2006-2008); директор департамента по управлению активами, управляющий директор - корпоративный секретарь АО «НК «СПК «Каспий» (2008-2010); генеральный директор ТОО «Отырар Энерджи» (2010-2014); генеральный директор ТОО «Адай» (2014-2019); председатель правления АО «Специальная экономическая зона Морпорт Актау» (2019-2021); заместитель акима Мангистауской области (2021-2022); первый заместитель акима Мангистауской области (2022-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

50 лет назад (1975) родился БИМАГАМБЕТОВ Саят Сайлаубекович – руководитель департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Окончил Акмолинский аграрный университет (1997).

Трудовая деятельность: менеджер, директор в коммерческих структурах (1997-1999); главный специалист отдела контроля Центрального территориального Управления Комитета по госконтролю над производством и оборотом подакцизной продукции МГД РК (2001-2002); главный специалист отдела администрирования взимания акцизов от производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции Управления по администрированию взимания акцизов Налогового комитета по городу Астана (2002-2003); главный специалист отдела акцизов Налогового комитета по городу Астана (2003); главный специалист отдела администрирования акцизов и контроля за производством и оборотам подакцизной продукции, Налогового комитета по городу Астана (2003-2005); начальник отдела акцизов Налогового комитета района Сарыарка Налогового комитета по городу Астана (2005-2008); начальник отдела администрирования акцизов Налогового управления по Сарыаркинскому району Налогового департамента по городу Астане (2008-2012); начальник Управления администрирования подакцизной продукции Налогового департамента по городу Астана (2012-2013); руководитель Управления администрирования подакцизной продукции Налогового департамента по городу Астана (2013-2014); руководитель Управления администрирования косвенных налогов Департамента государственных доходов по городу Астана (2014-2015); руководитель Управления государственных доходов "Астана - Жаңа қала" Департамента государственных доходов по городу Астана (2015-2019).

На занимаемой должности с июля 2019 года.

38 лет назад (1987) родился ИРГАЛИЕВ Асет Арманович – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008); Международную школу бизнеса (Швеция) (2008); Университет Йорка (2009); Университет Ноттингема, экономист (2010).

Трудовая деятельность: региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2010-2011); главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011-2012); региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011); директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (2013-2016); председатель правления АО «Институт экономических исследований» (02.2016-10.2016); советник председателя правления АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-12.2016); советник Премьер-Министра РК (2016-2018); заведующий Центром проектного управления канцелярии Премьер-Министра РК (07.2018-09.2018); вице-министр национальной экономики РК (2018-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019); член Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (2020); первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021); министр национальной экономики Республики Казахстан (2021-2022); председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2022-2023); помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам (2023-2024); постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях (2024-2025).

На занимаемой должности - с февраля 2025 года.

Также в этот день родились:

104 года назад (1921-2001) родился АЙДАРОВ Губайдулла Айдарович – видный казахский ученый-лингвист, патриарх тюркской филологии, с чьим именем неразрывно связано развитие отечественной тюркологии.

Фото: Wikipedia

Родился на Мангышлаке, неподалеку от современного города Актау. Учился на подготовительном отделении педагогического училища в Ташаузе Туркменской ССР (1934-1935); в Красноводском техникуме им. Н. Баумана (1935-1937). В 1938 году он окончил педучилище в туркменском городе Мары, куда переехала его семья, и стал учителем семилетней школе. В 1939 году его призвали на действительную военную службу в Кавказский военный округ. Для Губайдуллы Айдарова она завершилась в 1944 году после тяжелого ранения в боях за Украину. В 1948 году окончил Шымкентский педагогический институт, в 1952 году – Казахский педагогический институт им. Абая, позже, в 1956 году, - аспирантуру при нем. Его преподавателями были Мухтар Ауэзов, Малик Габдуллин и другие выдающиеся личности эпохи. С 1959 г. работал младшим и старшим научным сотрудником Института языкознания Академии наук Казахстана.

Ученый является автором более 250 научных работ, в том числе 10 монографий и учебников для вузов. Его научные работы в основном посвящены изучению тюркских письменных памятников, в своих научных трудах он транскрибировал тексты древнетюркских памятников по современной графике, анализировал их язык с лингвистической точки зрения, изучал и доказал близость языка народов мира.

Его труды по изучению языка памятников письменности Бильге-кагана, Тоникука и Куль-тегина, «Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века» и другие монографии уже много лет являются настольными книгами каждого молодого ученого, остановившего свой выбор на таинственном мире изучения рунологии и истории казахского языка.