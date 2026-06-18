18 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День устойчивой гастрономии

21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией № 71/246 провозгласила 18 июня Днем устойчивой гастрономии. В 2017 году он отмечался впервые.

Цель дня — сосредоточить внимание мирового сообщества на той роли, которую устойчивая гастрономия может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания людей, обеспечения устойчивого производства продовольствия и сохранения биоразнообразия.

СОБЫТИЯ

В 2006 году в 4 часа 44 минуты с космодрома Байконур стартовал первый казахстанский геостационарный спутник KazSat, предназначенный для телевизионного вещания, обеспечения фиксированной спутниковой связи и передачи данных.

В 2009 году в Уральске были обнаружены археологические находки — предметы быта и украшения VI–II веков до н. э., к раскопкам которых были привлечены ученые из России и Германии. По мнению ученых, значение этих находок для мировой истории огромно, поэтому они были внесены в международный каталог.

В 2011 году Национальный банк РК выпустил в обращение монету «Осетр» номиналом 500 тенге. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, масса — 24 г, размер овала — 38,61×28,81 мм, качество изготовления — «proof», тираж — 5 тысяч штук.

В 2012 году мегаполотно «Тысяча ангелов и одна картина» уроженца Казахстана, художника из Узбекистана Лекима Ибрагимова было заявлено на включение в Книгу рекордов Гиннесса. Заявка была подана в раздел «Искусство» с формулировкой «Самая большая картина, состоящая из 1000 частей».

Импульсом для создания этого грандиозного проекта стали сказки «Тысячи и одной ночи». Полотно состоит из 1000 отдельных художественно завершенных картин, на каждой из которых изображен ангел. Эти тысяча частей в итоге формируют единую картину площадью 528 кв. м со своим сюжетом — по мотивам легендарных восточных сказаний.

В 2014 году казахстанские ученые изобрели противотуберкулезное лекарство, более эффективное, чем существующие аналоги.

Лечение этим препаратом эффективно при туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью. При его применении в два раза сокращаются сроки пребывания больных в стационаре. Если при использовании обычных методов на лечение уходит порядка 6–8 месяцев, то пациенты, получавшие новый препарат, излечивались за 2–3 месяца.

В 2015 году Федерация Қазақ күресі Республики Казахстан официально вошла в состав Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.

Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта была создана в 2012 году. В настоящее время в ее состав входят федерации бокса, греко-римской, вольной и женской борьбы, дзюдо, таеквондо и тяжелой атлетики.

В 2017 году в Астане открылся первый Всемирный театральный фестиваль «Астана», посвященный 80-летию казахстанского актера, режиссера театра и кино Асанали Ашимова. В нем приняли участие ведущие театры Европы и Азии, известные критики, драматурги, деятели культуры и искусства Казахстана и стран СНГ, именитые друзья юбиляра и молодые актеры, желавшие ближе познакомиться с творчеством Асанали Ашимова.

В 2018 году в Астане на III Гуманитарном форуме «Великая степь» золотыми медалями за вклад в развитие науки тюркского мира были награждены известные ученые: доктор филологических наук, профессор, руководитель Уфимского научного центра «Институт истории, языка и литературы» Российской академии наук Фирдаус Хисамитдинова; доктор филологических наук, исследователь чувашского языка, профессор Николай Егоров; доктор филологических наук, профессор, заместитель председателя Комитета тюркологов Отделения историко-филологических наук Российской академии наук Олег Мудрак и доктор исторических наук, профессор Чулуун Сампилдондов из Монголии.

Специальные медали были учреждены Международной Тюркской академией для ученых, внесших большой вклад в тюркологию и развитие науки в тюркском мире.

В 2019 году научные сотрудники из Казахстана обнаружили в отделе рукописей и редких книг библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета оригинал произведения «Кодекс для простых казахов», автором которого является классик казахской литературы Абай.

Научным работникам из Казахстана позволили снять копию документа, и «Кодекс» отправился в Государственный историко-культурный музей-заповедник Абая. До этого времени в Казахстане не видели оригинал произведения — он написан на тюрко-татарском языке XIX века арабской графикой.

В целом книга представляет собой сборник официальных документов, принятый по итогам съезда в Семипалатинской области в 1885 году. Ее полное название — «Семипалат областенең Бишдиванның барча халфәнең сайланмыш адәмнәренең 1885-нче елында май аенда яр буендагы Карамалы съездында ясалмыш ираҗәседер».

В 2021 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия мемориала «Алтын журек», возведенного в знак признательности медицинским работникам нашей страны, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом. Мемориал расположен в новом Линейном парке столицы со стороны улиц Алматы и Акмешит.

В 2024 году МЦРИАП разработало Цифровую карту телекоммуникации. На ней размещена информация о текущем покрытии по видам технологий связи и планах операторов по обеспечению качественной связью всех населенных пунктов Казахстана. Каждый гражданин сможет увидеть существующие проблемы с качеством связи в населенных пунктах и планы по их устранению, а также дать собственную оценку качества связи по любой локации. Эта мера позволит усилить общественный контроль за ее улучшением.

В 2025 году 10-классник из Астаны Ильяс Казымбек стал абсолютным победителем Европейской олимпиады по физике (EuPhO-2025), прошедшей в Софии. Он завоевал золотую медаль, обойдя более 200 участников из 39 стран.

В 2025 году гигантский кимешек, установленный в Павлодаре, вошел в международную Книгу рекордов. На центральной набережной города установили 3,8-метровую инсталляцию в виде кимешека — традиционного головного убора казахских женщин. Проект известного дизайнера-мастера Гуляим Акумбаевой зафиксирован международной организацией Global BOOK of RECORDS/GbR как мировой рекорд. В мероприятии приняли участие около 200 женщин в кимешеках.