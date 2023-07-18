18 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1944-2020) родилась- первая женщина в Казахстане, ставшая профессиональным дирижером, заслуженный деятель Республики Казахстан, обладатель диплома IV Всесоюзного конкурса дирижеров в г. Москве.

Родилась в Алматинской области. Окончила Алматинское музыкальное училище, Алматинскую консерваторию (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы), Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу оперно-симфонического дирижирования.

Трудовая деятельность: с 1964 по 1975 год была артисткой Казахского национального инструментального оркестра; с 1975 года - ведущий дирижер Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, вела оперные, балетные и множество детских спектаклей.

Выступала с солистами Е. Серкебаевым, А. Днишевым, Б. Тулегеновой, Н. Усенбаевой, Л. Альпиевой и многими другими; со звездами мировой оперы и балета на фестивалях в г. Алматы. В 2000 году с успехом провела гастроли по всей территории Китая.

(1961-1999) родился- киноактер, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт (1982).

Первая роль в кино - образ Калама «Вырасти свой колос» (1978). Позже сыграл Акима в «Невозможных детях» (1980), Арыстана в фильме «Месяц на размышление» (1981), служащего в «Каралы сулу» (1982), Тауекель-хана в «Сказке о прекрасной Айсулу» (1990). Всего успел сняться в главных ролях в более чем 20 фильмах. В 1982-1984 годах снялся в 4-серийном телефильме «Чокан Валиханов» в главной роли Чокана. Историко-биографический фильм-сериал вышел в 1985 году. За проникновенное исполнение этой роли молодой С. Ашимов получил Государственную премию Казахской ССР 1986 года.

В 1995-1999 годах снялся в первом казахском телесериале (465 серий) «Перекрёсток». Сыграл одну из главных ролей - бизнесмена-мафиози Тимура Сабирова. В день своей кончины он собирался на съемки «Перекрестка» и позвонил перед сном своей коллеге Жанне Куанышевой сказав, что завтра за ней заедет. Однако в ту же ночь он скоропостижно скончался.

назад (1970) родилась- руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родилась в г. Павлодаре. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: преподаватель Казахско-германского технического бизнес-колледжа (1992-1995); преподаватель Павлодарского государственного университета (1995-2000); преподаватель Евразийского университета (2000-2003); главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2003-2008); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2008-2010); заместитель акима Павлодарской области (2010-2012); ответственный секретарь Министерства образования и науки РК (2012-2015); депутат Мажилиса Парламента РК (2015-2016); советник первого заместителя председателя Партии «Нур Отан» (02.2016-11.2016); председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2016-2019); председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2011); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

назад (1987) родился- заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Нью-Йоркский университет в Праге, экономика и менеджмент; Европейскую школу бизнеса, магистр международного банковского дела и финансов.

Трудовая деятельность: работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory (2012-2015); руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан (2015-2016); директор департамента корпоративных финансов АО «НУХ «Байтерек» (2016-2017); главный инспектор, заместитель заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления канцелярии Премьер-Министра РК (2018-2019); руководитель аппарата председателя Национального Банка Республики Казахстан (2019-2022); руководитель аппарата акима города Алматы.

На занимаемой должности – с января 2023 года.