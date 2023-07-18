18 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день слушания

Этот день появился благодаря Всемирному проекту слушания, некоммерческой организации, деятельность которой направлена на понимание мира и природы, культуры и общества посредством слуха.

Дата праздника выбрана в честь дня рождения канадского композитора, учителя музыки, писателя, художника, философа и защитника окружающей среды Рэймонда Мюррея Шейфера. Он известен в первую очередь благодаря своей книге «Настройка мира» и проекту World Soundscape Project. Шейфера считают основателем современной науки акустической экологии.

СОБЫТИЯ

В 1907 году в степи Восточного Казахстана без единого гвоздя было построено удивительное творение человеческих рук - Деревянная мечеть. История этого мусульманского храма началась в 1812 году с основания татарской общиной поселения Акколтык в 50 домов. По инициативе Фазылбекова Султангалия Нигматуллаевича строительство мечети было начато в 1905 году и продолжалось два года. Она создавалась по типовому проекту казанских деревянных мечетей. План и проект сохранились.

В 2013 году в румынском городе Галац состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан и вступления в должность почетного консула Казахстана в Румынии Петро Лифичиу.

Город Галац - крупнейший румынский порт на реке Дунай, имеет большой экономический и транспортно-транзитный потенциал.

В 2014 году в Астане состоялась церемония открытия нового здания столичного Дворца правосудия. В новом дворце имеются 50 залов заседаний, в которых расположились суд города Астаны, специализированный межрайонный экономический суд столицы, Есильский районный суд и суд № 2 Есильского района. В залах установлено оборудование аудио-, видеофиксации судебных процессов и системы видеонаблюдения, имеется специальная аппаратура для проведения видеоконференций. Для удобства граждан в зале предусмотрена система автоматического оповещения участников судебных процессов через sms-рассылку и электронную почту.

В 2014 году на базе Назарбаев Университета в Астане был открыт Технологический парк, общая площадь которого превышает 2 тыс. кв. м. На базе этого комплекса будут вестись замеры и исследования в области изучения возобновляемой энергии. Для этого в технопарке установлены фотоэлектрические панели, гелиоколлекторы, ветрогенераторы и тепловые насосы.

В 2016 году южноказахстанка Карина Нажмеддинова стала обладательницей гран-при международного конкурса-фестиваля «Sun оf Italy», который проходил в Италии. Организатором конкурса является международный продюсерский центр поддержки начинающих артистов Fiestalonia International (Великобритания) и испанский фестивальный комитет Fiestalonia Milenio. Каждый участник фестиваля-конкурса получает именной диплом, зарегистрированный итальянским представительством от члена CID UNESCO.

В 2016 году в книге «1941. Брестская крепость. Казахстан» были впервые опубликованы списки казахстанцев - защитников Брестской крепости. Автор книги - Лайла Ахметова, доктор исторических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе КазНУ им. аль-Фараби.

В книге описаны события предвоенных лет и 1941 года в Брестской крепости. Особый акцент сделан на участие в этих событиях казахстанцев. Найдены новые имена защитников Брестской крепости из Казахстана, рассказаны их истории, показана работа поисковиков в архивах, музеях и библиотеках Казахстана, Беларуси, России, Польши, Германии.

В 2016 году в Стамбуле в ходе заседания Комитета Всемирного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Список Всемирного наследия был включен Тянь-Шань (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан). Этот трансграничный объект является частью центрально-азиатской горной системы Тянь-Шань - одной из семи крупнейших горных цепей мира. Регион западного Тянь-Шаня имеет мировое значение, так как является местом происхождения ряда видов фруктовых деревьев и отличается большим разнообразием типов лесов и уникальным растительным миром.

В 2017 году обучающийся в Военно-морской академии в Южной Корее курсант Казахстана Бахтияр Куйкен завоевал золотую медаль среди любителей бокса в корейском городе Чинджу, одержав победу в трех боях - в двух боях одержал победу со счетом 3:0, один бой закончился техническим нокаутом и был один отказ от боя.

В 2017 году пограничная застава «Кызылкум» Кызылординского пограничного отряда была переименована в пограничную заставу имени Жанкожа батыра, прославившегося геройскими подвигами.

Жанкожа Нурмухамедов (в народе известен как Батыр Жанкожа) (1795, нынешний аул Арыкбалык Казалинского района Кызылординской области Казахстана - 1860) - батыр, старшина рода шекты, возглавлял народно-освободительное восстание сырдарьинских казахов против гнета Хивинского и Кокандского ханств (первая половина XIX в.) и колониальной политики России (1856-1857). Будучи бием и батыром, он не стремился к власти и славе, всегда оставался простым человеком. Был борцом за свободу казахов, не признающим «ни русских, ни хивинцев, ни кокандцев и никаких ханов».

В 2018 году казахстанский художник, почетный посол проекта АТОМ Карипбек Куюков был объявлен лауреатом Международной премии «За безъядерное будущее». Церемония вручения прошла в октябре в Зальцбурге (Австрия).

В 2019 году в Кокшетау была открыта мемориальная доска единственной в Казахстане женщине-полицейскому, начальнику Медицинской службы УВД Акмолинской области подполковнику внутренней службы Ботагоз Бижановой, погибшей при исполнении служебного долга.

В этот день родные Ботагоз Бижановой и приглашенные гости посетили ведомственный музей департамента. Вниманию гостей были представлены экспозиционные залы, а также специальный уголок, посвященный памяти Ботагоз Магазовны. Здесь и форменное обмундирование, и фотографии, рассказывающие об ее жизни и служебной деятельности, книги с воспоминаниями коллег и родных, а также пистолет, из которого был произведен роковой выстрел.

В 2021 году в Кокшетау прошло открытие мемориальной доски в честь известного советского и казахстанского психолога, профессора Марса Субханкулова. Табличка с его словами «Счастье - это ты и твоя жизнь, такое не повторится» появилась на доме, в котором он жил с 1935 года.

«Человек-космос», «человек-вселенная» - так называют его те, кто знаком с его творчеством. Он увлекался йогой, рисованием и фотографией, любил жизнь во всех ее проявлениях и замечал то, мимо чего могли пройти другие.