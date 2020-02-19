18 инвестпроектов на 114 млрд тенге планируют реализовать в этом году в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Отчетную встречу с населением региона по итогам предыдущего года провел в Таразе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В этнокультурном комплексе «Шахристан» собрались жители региона, представители госструктур, ветераны, молодежь.

Как отметил глава региона, в 2020 году в Жамбылской области планируется реализовать 18 инвестпроектов общей стоимостью 114 млрд тенге. Самые крупные проекты реализуют компании «Еврохим-Удобрения», «Казфосфат», «Qazaq soda», «KORSEM», «Talas Investment Company».

«Эффективная инвестиционная политика позволит решить главную задачу, стоящую перед областью, - обеспечить по итогам этого года пятипроцентный рост промышленности. В перспективе до 2025 года в регионе планируется реализовать 66 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,7 трлн тенге. Будет создано 11,4 тыс. рабочих мест», - отметил аким области.

На отчетной встрече с населением аким области Бердибек Сапарбаев, говоря о задачах, стоящих перед сферой промышленности жамбылского региона, заметил, что на повестке дня местной власти стоит задача развития специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз». Для решения этой задачи будут привлечены инвестиции в размере 648,3 млрд тенге. Реализация семи проектов СЭЗ «Химический парк «Тараз» в итоге позволит создать более двух тыс. новых рабочих мест.

Помимо этого, для развития обрабатывающей промышленности в Жамбылской области модернизируют 12 предприятий, а еще на четырех внедрят современные инновационные технологии, резюмировал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.