18 инвестиционных проектов намечено реализовать в Жамбылской области в 2020 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Перспективы развития в этом году промышленности и малого среднего бизнеса обсуждали в Таразе на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

«В задачах текущего года – реализация 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 88 млрд тенге, - рассказал заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, курирующий сферу промышленности. - 11 из этих проектов внесены в Индустриальную карту. По программе «Экономика простых вещей» планируется расширение производства на предприятиях ТОО «Казфосфат», «Talas Investment Company» (выпуск цианида калия), «Супер Фарм» (производство медицинских масок), «Меркенский сырный завод», «Агроспецстрой» и «Mark of Perfection» (производство продуктов питания)».

Отмечено, что в сфере малого и среднего бизнеса Жамбылской области действуют 70,1 тыс. субъектов, в которых заняты 125 тыс. человек. Общий объем выпущенной продукции по итогам 2019 года - около 500 млрд тенге. Ключевые задачи на 2020 год выражаются в следующих цифрах: количество активных субъектов довести до 76 тыс., а их долю в региональном валовом продукте увеличить до 23%.

Аким области Бердибек Сапарбаев поручил провести анализ эффективности выданных в прошлом году грантов в рамках программ «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Еңбек»: сколько человек открыли собственное дело, какие рабочие места созданы, есть ли проблемы. В текущем году необходимо пересмотреть в сторону увеличения объем выделенных средств на эти цели.

Также необходимо обеспечить инфраструктурой 11 проектов, одобренных региональным координационным советом, отметил глава региона.

По данным облуправления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы во второй пятилетке по Карте поддержки предпринимательства в Жамбылской области реализуется 33 инвестиционных проекта на сумму 55,5 млрд тенге с созданием 2 330 новых рабочих мест.