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18 иностранцев выдворили из страны кызылординские полицейские

10 Декабря 2021 16:01
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18 иностранцев выдворили из страны кызылординские полицейские

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 18 граждан Республики Узбекистан выдворены за пределы страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях предупреждения и пересечения незаконной миграции, выявления фактов нарушения иностранцами миграционного законодательства с 6 по 12 декабря на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал».

Всего за четыре дня мероприятия выявлено 332 правонарушения. Выявлено 231 иностранец и 101 гражданин РК, нарушившие миграционное законодательство. В отношении них применены административные меры. Наряду с этим, 18 граждан Республики Узбекистан выдворены за пределы страны.
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#Кызылординская область   #МВД РК  
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